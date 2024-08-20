Международный уголовный суд подал еще одну жалобу на Дину Болуарте

Новое обвинение против президента Перу Дины Болуарте и других официальных лиц было выдвинуто в Международном уголовном суде в связи со смертельными случаями, зарегистрированными в ходе социальных протестов в начале ее правления.
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