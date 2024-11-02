Расчёт БМ-21 «Град» Южной группировки войск поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Донецком направлении СВО

Произведя развёртывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и залпом реактивными снарядами калибра 122-мм произвели уничтожение скопление противника на дистанции более 15 км.
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