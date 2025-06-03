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Премьера Монголии отправили в отставку после тайного голосования

Премьера Монголии отправили в отставку после тайного голосования

Александр Миридонов/POOL/ТАСС Великий государственный хурал Монголии после тайного голосования принял решение об отставке премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, сообщила пресс-служба парламента.

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