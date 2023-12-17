Экс-разведчик Шаффер признал победу России в конфликте на Украине

Страны НАТО не станут обсуждать вопрос о членстве Украины в альянсе из-за предупреждений президента России Владимира Путина и победы РФ в украинском конфликте, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.