Экс-разведчик Шаффер признал победу России в конфликте на Украине

Страны НАТО не станут обсуждать вопрос о членстве Украины в альянсе из-за предупреждений президента России Владимира Путина и победы РФ в украинском конфликте, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
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