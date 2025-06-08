В Лос-Анджелес введут Нацгвардию США из-за акций против поиска нелегалов

Власти США введут в Лос-Анджелес (американский штат Калифорния) две тысячи бойцов национальной гвардии в связи с демонстрациями против поиска нелегальных мигрантов, заявил куратор Белого дома по вопросам безопасности границ Томас Хоман.
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