Администрация Чехова отправила гумпомощь эвакуированным жителям Курска

Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев и сотрудники подведомственных управлений администрации организовали отправку гуманитарной помощи жителям Курской области, которых временно разместили в Подмосковье.
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