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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кутуз: «Тяжело будет смотреть МФЛ по телевизору. Но плаки-плаки вы не увидите, покидаю турнир с высоко поднятой головой»

«Десятка» проиграла Fight Nights на стадии уайлд-кард и завершила выступление на турнире. «Друзья, в этот непростой для меня момент хочется в первую очередь выразить слова благодарности за вашу поддержку.

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