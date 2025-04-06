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Царьград

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Беспилотник упал в Саранске: режим ЧС в Мордовии продолжается

Беспилотник упал в Саранске: режим ЧС в Мордовии продолжается

В Саранске завершены работы на месте падения беспилотника, пострадавших нет. Правительство Мордовии сообщает о сохранении режима ЧС в городе.

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