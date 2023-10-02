На Украине раскольники захватили храм канонической УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины.
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