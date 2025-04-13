Неуловимый лис разведки: Герингу повезло, что в Беловежской пуще он не наткнулся на «Овода» и его бойцов

Русские разведчики действовали в глубоком тылу врага почти год, передав в Центр около 700 радиограмм Михаил Болтунов Фото: цитата видео/Youtube В октябре 1943 года Центральный фронт под командованием генерала армии Константина Рокоссовского был переименован в Белорусский.