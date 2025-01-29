В Приднестровье появился мемориал погибшим при энергокризисе

РЕН ТВ В столице Приднестровья установили мемориал в память о погибших из-за энергокризиса в регионе, к которому привел запрет Владимира Зеленского, президентские полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, на транзит российского газа через Украину.
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