Guardian: Израиль хотел одновременно атаковать ХАМАС и "Хезболлу"

Израиль после начала эскалации палестино-израильского конфликта планировал вести боевые действия одновременно с вооруженным крылом шиитской партии "Хезболла" и палестинским движением ХАМАС, однако США отговорили Израиль от таких намерений.
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