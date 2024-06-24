Люди «неславянской внешности» избили подростка в Боровичах

Вечером 23 июня в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Честные Боровичи» был опубликован видеосюжет, в котором жительницы города, в том числе мать избитого подростка, рассказывают об акте насилия, который совершила группа молодых людей, как сказано в комментарии «неславянской внешности».
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