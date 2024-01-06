Главное праздничное богослужение проходит в Казанском соборе в Петербурге

В Казанском кафедральном соборе вечером 6 января в Санкт-Петербурге началась праздничная литургия.К торжественной церемонии присоединился губернатор города Александр Беглов, который вместе с прихожанами отмечает Рождество Христово.
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