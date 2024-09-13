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Кросби оценил погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Кросби оценил погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби оценил погоню российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах.

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