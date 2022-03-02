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Собянин: Мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города

Собянин: Мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города

Когда мы едины, внешние угрозы нам не страшны Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта в блоге на своем персональном сайте  призвал москвичей не поддаваться на призывы провокаторов и сообщил, что реализация городских программ в столице будет продолжена.

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