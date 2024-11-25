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На Севере люди живут даже в железных бочках. Как выглядит такое элитное жильё внутри

На Севере люди живут даже в железных бочках. Как выглядит такое элитное жильё внутри

Северные регионы России действительно поражают своей самобытностью, особенно в вопросах жилья. Морские контейнеры и гигантские бочки-цистерны, которые на первый взгляд кажутся какими-то рабочими времянками, нередко становятся постоянным домом для людей.

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