На Севере люди живут даже в железных бочках. Как выглядит такое элитное жильё внутри

Северные регионы России действительно поражают своей самобытностью, особенно в вопросах жилья. Морские контейнеры и гигантские бочки-цистерны, которые на первый взгляд кажутся какими-то рабочими времянками, нередко становятся постоянным домом для людей.
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