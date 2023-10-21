Один повод – один путь

Практически одновременно с мегафорумом «Один пояс, один путь» в Пекине прошел не менее значимый V Российско-китайский энергетический бизнес-форум, который призван конкретизировать сотрудничество между странами в рамках реальных проектов.
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