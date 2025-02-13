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Объем вложений в коммерческую недвижимость вырос в 2,5 раза за два года

Объем вложений в коммерческую недвижимость вырос в 2,5 раза за два года

Основной объем инвестиционных сделок в 2024 году пришелся на ретейл, второе место у офисного сегмента, третье занимает складской и производственный сектор По итогам 2024 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость составил 407 млрд руб.

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