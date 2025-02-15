В Казани вынесли приговор трем жителям, организовавшим подпольное казино

Игры с законом и людьми привели на скамейку подсудимых троих жителей Казани. По версии следствия в течение двух лет они организовывали азартные игры на нескольких точках, спаивали клиентов и записывали на них несуществующие долги.
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