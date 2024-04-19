В Краснодаре стартовали продажи квартир культурного квартала «Эрмитаж»Компания «ЮгСтройИнвест» организовала торжественное мероприятие, посвящённое старту продаж нового жилого комплекса бизнес-класса «Эрмитаж» в Краснодаре.
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