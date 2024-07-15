Педагог Преснова: ребенку при трудоустройстве важно рассказать о трудовом праве

Родителям важно сопровождать подростка при трудоустройстве на его первую работу. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова.
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