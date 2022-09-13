В Ульяновской области для детей из ЛНР и ДНР сотрудники Госавтоинспекции организовали мероприятие «Будь ярким! Стань заметным!»

13 сентября в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области» и декады безопасности дорожного движения сотрудники УГИБДД УМВД России по Ульяновской области совместно с представителями дирекции безопасности дорожного движения минтранса региона провели профилактическую акцию «Будь ярким! Стань заметным!» для детей из Луганской и Донецкой народных республик.