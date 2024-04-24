Как прошел годовой отчет губернатора Виктора Томенко. Фоторепортаж

Отчет прошел в рамках сессии алтайского парламента Отчет Виктора Томенко за 2023 год / Фото: Екатерина Смолихина 24 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчетом перед депутатами АКЗС о работе правительства за 2023 год.