Рогов рассказал, что российская армия взяла ВСУ в кольцо в ДНР

Рогов рассказал, что российская армия взяла ВСУ в кольцо южнее Курахово Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группировка ВСУ попала в оперативное окружение южнее города Курахово в ДНР.