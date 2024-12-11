Рогов рассказал, что российская армия взяла ВСУ в кольцо в ДНР

Рогов рассказал, что российская армия взяла ВСУ в кольцо южнее Курахово Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группировка ВСУ попала в оперативное окружение южнее города Курахово в ДНР.
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