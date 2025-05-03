Дело идёт к развязке. Белоусов готов. "План Б" должен стать последним ударом по Украине?

Путин вновь доказал - у России есть козыри! Готовность нанести новые сокрушительные удары по Киеву ставит острые вопросы: что ждёт переговорный процесс? Какие существуют гарантии, что СВО закончится победой России? "План Б" должен стать последним ударом по Украине.