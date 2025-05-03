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Дело идёт к развязке. Белоусов готов. "План Б" должен стать последним ударом по Украине?

Дело идёт к развязке. Белоусов готов. "План Б" должен стать последним ударом по Украине?

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Вопрос, когда применим &quot;План Б&quot;? Пока только разговоры.
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9 час.
B
Badi
Такие действия не допускают публичную огласку..ни срока начала, ни конкретного плана  действия...
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7 час.
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