Терри Розир получил травму в матче с «Индианой». Защитник пройдет МРТ

Разыгрывающий «Шарлотт» Терри Розир получил растяжение паховых мышц в матче с «Индианой» (125:124). Защитнику потребовалась помощь, чтобы покинуть площадку, когда до конца встречи оставалось чуть больше шести минут.
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