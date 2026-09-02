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МОСИНФОРМ

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Более 40 незаконных ограждений убрали с начала года в ЮВАО

Более 40 незаконных ограждений убрали с начала года в ЮВАО

В Юго-Восточном административном округе с начала года демонтировали почти 13 тысяч метров незаконных ограждений.

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