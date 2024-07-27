Рецепт песочного печенья на сметане

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Что может быть вкуснее печенья, приготовленного в домашних условиях? Мягкое внутри, хрустящее снаружи, ароматное - это все о песочном печенье на сметане, приготовленном по этому рецепту.