Рецепт песочного печенья на сметане

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Что может быть вкуснее печенья, приготовленного в домашних условиях? Мягкое внутри, хрустящее снаружи, ароматное - это все о песочном печенье на сметане, приготовленном по этому рецепту.
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