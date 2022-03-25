«Жизнь полна сюрпризов»: Хабенский высказался об отъезде из России

Актер отреагировал на бегство из страны Ренаты Литвиновой. Константин Хабенский globallookpress.com50-летний Константин Хабенский вместе с МХТ имени Чехова, где он является художественным руководителем, приехал в Санкт-Петербург на гастроли.
Актер отреагировал на бегство из страны Ренаты Литвиновой. Константин Хабенский globallookpress.com50-летний Константин Хабенский вместе с МХТ имени Чехова, где он является художественным руководителем, приехал в Санкт-Петербург на гастроли.
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