X5 Group раздаст россиянам продукты с истекающим сроком годности

Компания X5 Group запустила программу фудшеринга в двух российских городах. В рамках проекта продукты с истекающим сроком годности будут изымать из торговых сетей «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» для передачи нуждающимся, сообщил Inc Russian.
Компания X5 Group запустила программу фудшеринга в двух российских городах. В рамках проекта продукты с истекающим сроком годности будут изымать из торговых сетей «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» для передачи нуждающимся, сообщил Inc Russian.
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