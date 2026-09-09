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27-летняя орловчанка вогнала родственницу в долги незаконными займами

За помощью к полицейским обратилась жительница города Орла. Женщина сообщила, что ей стали приходить уведомления о задолженностях по займам, которые она не брала.

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