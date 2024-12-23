Боец подавил пулеметный расчет и подбил автомобиль при отражении атаки ВСУ

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации рядовой Анатолий Жуковец, в составе подразделения оборонявший подступы к поселку, во время отражения атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подавил вражеский пулеметный расчет и подбил автомобиль.