На Ямале продолжается масштабная программа поддержки детей

Обновленную программу «Ямал – территория детства» утвердили на 2025 год, в неё вошли 56 мероприятий по шести ключевым направлениям: здоровье, образование, спорт, воспитание, творчество и социальная поддержка семей.
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