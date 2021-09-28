Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигацийВ 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по безработицеВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигацийВ 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по безработице за августВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .