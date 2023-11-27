Большунов выиграл спринт свободным стилем на Кубке России

Российский лыжник Александр Большунов, который представляет Архангельскую область, занял первое место в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи (Хакасия) Большунов преодолел дистанцию за 3.
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