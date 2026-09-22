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Царьград

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МВД изменит порядок оформления загранпаспортов с 1 января 2027 года

МВД изменит порядок оформления загранпаспортов с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года информация о детях не будет вноситься в загранпаспорта русских. МВД предупредило о возможных отказах во въезде в Европу для детей без собственных паспортов и рекомендовало проверять условия выезда заранее.

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