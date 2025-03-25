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Закон, порядок, государство

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Двое иностранцев, организовавших канал незаконной миграции, предстанут перед судом в Приморском крае

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан иностранного государства, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.

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