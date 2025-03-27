Bloomberg: США хотят контролировать все инвестпроекты на Украине

Полный контроль над всеми ключевыми инвестиционными проектами на Украине намерены получить Соединенные Штаты в рамках новой сделки по ископаемым с Киевом, 27 марта со ссылкой на проект документа сообщает Bloomberg.
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