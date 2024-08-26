Уральские металлурги запустят первую очередь цеха стальных валков в следующем году

ММК планирует запустить первую очередь цеха стальных валков в 2025 году. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Магнитогорский завод прокатных валков (МЗПВ, входит в Группу ПАО «ММК») при поддержке Фонда развития промышленности продолжает строительство цеха стальных валков с объемом вложений около 12 миллиардов рублей.