Уральские металлурги запустят первую очередь цеха стальных валков в следующем году

ММК планирует запустить первую очередь цеха стальных валков в 2025 году. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Магнитогорский завод прокатных валков (МЗПВ, входит в Группу ПАО «ММК») при поддержке Фонда развития промышленности продолжает строительство цеха стальных валков с объемом вложений около 12 миллиардов рублей.
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