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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пейтон Уотсон рассчитывает на 28 млн долларов в год, предложения «Денвера» колеблются от 20 до 24 млн

Инсайдер Бретт Сигел поделился последней информацией о ситуации вокруг ограниченно свободного агента « Денвера » Пейтона Уотсона .

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