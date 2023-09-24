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Тарасова о том, можно ли назвать Тутберидзе лучшим тренером России: «У нее хорошая карьера, есть олимпийские чемпионы. Но звание лучшего надо заслуживать каждый год»

22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы.

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