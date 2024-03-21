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Крымское информационное агентство

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92% россиян считают себя воспитанными людьми

92% россиян считают себя воспитанными людьми

Мнением жителей страны о том, какие качества характеризуют вежливого человека, поделился «Вебер». Абсолютное большинство россиян считают себя воспитанными, при этом обратной позиции придерживаются только 4%.

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Комментарии
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Леонид Никулин
погорячилась статистика .. а кто определял уровень вежливости и культуры-сами люди ..??? да не люди это определять должны .а история..социум .. поступки ..деяния ..уровни во всех сферах.. воспитание поколений и мн.др.
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