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Несекретные материалы

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Зеленский подтвердил прекращение передачи Украине разведданных США

Зеленский подтвердил прекращение передачи Украине разведданных США

США минувшей ночью не предоставили Украине разведывательную информацию о ракетном ударе ВС России по Киеву.

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