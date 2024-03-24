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«Наша армия скатилась до минимальной численности со времен Наполеона»: британская оппозиция критикует сокращение военных расходов

«Наша армия скатилась до минимальной численности со времен Наполеона»: британская оппозиция критикует сокращение военных расходов

В Британии на протяжении длительного периода наблюдается устойчивое сокращение военных расходов. При этом реализуются дорогостоящие программы, потребляющие значительные финансовые ресурсы и дающие низкую отдачу в плане повышения обороноспособности страны, такие как строительство авианосцев или создание новой бронемашины Ajax – оба проекта оказались технически несостоятельными из-за постоянно сопровождающих их дефектов.

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