«Наша армия скатилась до минимальной численности со времен Наполеона»: британская оппозиция критикует сокращение военных расходов

В Британии на протяжении длительного периода наблюдается устойчивое сокращение военных расходов. При этом реализуются дорогостоящие программы, потребляющие значительные финансовые ресурсы и дающие низкую отдачу в плане повышения обороноспособности страны, такие как строительство авианосцев или создание новой бронемашины Ajax – оба проекта оказались технически несостоятельными из-за постоянно сопровождающих их дефектов.