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Царьград

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РУСАДА: В марте одобрено 13 из 24 запросов на терапевтическое применение

РУСАДА: В марте одобрено 13 из 24 запросов на терапевтическое применение

В марте Российское антидопинговое агентство получило 24 запроса на терапевтическое использование запрещённых веществ, одобрив 13 из них.

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