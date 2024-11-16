В Подмосковье задержан таксист-мигрант, выбросивший на дорогу раненого бойца СВО

Полиция подмосковного города Солнечногорска задержала приехавшего из другой страны таксиста, который вытолкал из своей машины раненого участника военной операции, выбросил на землю его костыли, попрыгал на травмированной ноге пассажира и уехал.
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