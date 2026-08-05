"Это признание в любви". Раскрыты детали обручальных колец Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Актёр Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид, которые накануне подогрели слухи о тайной свадьбе, появившись на публике с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах левой руки, выбрали парные украшения от французского ювелирного дома.
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