Главная угроза массовой миграции по версии Патриарха Кирилла – они не желают уважать закон и учить язык Евгения КомароваИностранцы не желают уважать законы и учить язык – такую позицию граждан Патриарх Кирилл указал как основную угрозу массовой миграции.