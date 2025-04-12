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Пронедра

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Главная угроза массовой миграции по версии Патриарха Кирилла – они не желают уважать закон и учить язык

Главная угроза массовой миграции по версии Патриарха Кирилла – они не желают уважать закон и учить язык

Главная угроза массовой миграции по версии Патриарха Кирилла – они не желают уважать закон и учить язык Евгения КомароваИностранцы не желают уважать законы и учить язык – такую позицию граждан Патриарх Кирилл указал как основную угрозу массовой миграции.

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