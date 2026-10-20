Согласно исследованию рынка страхования грузоперевозок, которое провёл страховой брокер «Цунами», количество перевозок автозапчастей увеличилось на 10,23% Для этого сегмента значение имеет не только сохранность груза, но и точность сроков: отсутствие одной детали может остановить ремонт, обслуживание или производственный процесс.